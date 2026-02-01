Haberler

Kastamonu'da sokak satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 10,81 gram sentetik uyuşturucu ve suç geliri ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Kastamonu'da, sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 10,81 gram sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

