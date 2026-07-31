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Kastamonu'da SGK'dan yazılım firmasına teşekkür belgesi

Kastamonu'da SGK'dan yazılım firmasına teşekkür belgesi
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Kastamonu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünce, çalışanlarının sigorta bildirimlerini ve prim ödemelerini zamanında yerine getirmesi dolayısıyla bir yazılım firmasının yöneticilerine teşekkür belgesi verildi.

Kastamonu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünce, çalışanlarının sigorta bildirimlerini ve prim ödemelerini zamanında yerine getirmesi dolayısıyla bir yazılım firmasının yöneticilerine teşekkür belgesi verildi.

Kastamonu SGK İl Müdürü Emin Şahin, şirketi ziyaret ederek, firma yetkilisi Mustafa Yıldız'a teşekkür belgesini takdim etti.

Şahin, ziyarette yaptığı konuşmada, sürdürülebilir sosyal güvenlik sistemi için çalışanların sigorta primlerinin düzenli ve zamanında yatırılmasının önemli olduğunu söyledi.

Firmanın çalışanlarının sigorta girişlerini zamanında ve eksiksiz yaptığını, primlerini de zamanında ödediğini belirten Şahin, "100'e yakın çalışan ile Kastamonu ilimize istihdam sağlayan bu yazılım firmamız, yurt dışına yazılım ihracatı yapan Türkiye'deki 12 firmadan biri olması hasebiyle hem ilimize, hem de ülkemize değer katmaktadır." dedi.

Firma yetkilisi Mustafa Yıldız da Kastamonu SGK İl Müdürlüğünün bugüne kadar kendilerine destek verdiğini vurguladı.

SGK'ye karşı sorumluluklarını yerine getirdiklerini ifade eden Yıldız, bunun görülmesi ve takdir edilmesinin kendilerini daha çok motive ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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