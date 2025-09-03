Kastamonu'da Orman Yangınlarına Hızlı Müdahale

KASTAMONU'nun Araç ilçesinde 2 farklı noktada devam eden orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde pazar günü çıkan ve önceki gün Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın ile yine Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 17 helikopter, 1 tanker uçak, 21 su tankeri, 32 arazöz, 27 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 8 treyler ve kamyon, 47 araç ve 437 personelle müdahale ediliyor.

9 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Şiringüney, Oycalı, Yeşilova ve Karacalar köylerindeki 594 vatandaş tahliye edildi, 1046 büyük ve küçükbaş hayvan da güvenli bölgeye nakledildi.

Öte yandan, bölgedeki yangınlar nedeniyle oluşan yoğun duman ve is, kuzeyden esen rüzgarların etkisiyle Çankırı ve Ankara'ya kadar ulaştı.