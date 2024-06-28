Kastamonu'da Orman Yangını Söndürülmeye Çalışılıyor
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan orman yangını, söndürülmeye çalışılıyor. Yalçın köyü Kadıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile Cide, Şenpazar, Doğanyurt belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan orman yangını, söndürülmeye çalışılıyor.
Yalçın köyü Kadıköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile Cide, Şenpazar, Doğanyurt belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.