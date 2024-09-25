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Kastamonu'da Öğretmene Şiddet: Veli Gözaltına Alındı

Kastamonu'da Öğretmene Şiddet: Veli Gözaltına Alındı
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Kastamonu'da bir öğrenci velisi, okulda öğretmeni darbederek 5 dikiş atılmasına neden oldu. Öğretmen Selman Gökkaya, olayı polise bildirerek şikayetçi oldu. Eğitimcilere yönelik şiddetin ele alınması gerektiği vurgulandı.

Kastamonu'da, okulda öğretmeni darbeden veli gözaltına alındı.

Hacıbey Ortaokulu'na gelen öğrenci velisi G.B, okul müdür yardımcısının odasında öğretmen Selman Gökkaya ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine G.B, müdür yardımcısının masasından aldığı delgeçle Gökkaya'nın başına vurdu.

Hastaneye giden Gökkaya'nın başına 5 dikiş atıldı.

Darp ve 10 gün iş göremez raporu alan Gökkaya, polise giderek G.B'den şikayetçi oldu.

G.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Selman Gökkaya, gazetecilere, bir velinin çocuğunun sınıfta yaşadığı disiplin sorununu görüşmek üzere dün müdür yardımcısının yanına geldiğini söyledi.

Bunun üzerine müdür yardımcısının kendisini odasına çağırdığını belirten Gökkaya, "Kendimi tanıttım, veli ile tokalaştık. Gayet sakin ve medeni şekilde konuşmaya başlamıştım fakat velimiz kendisini nasıl ayarladıysa, kafasında neler kurduysa ilk cümlesinden itibaren bana tehditler savurarak, mesleğime hakaretler ederek konuşmaya devam etti. Ardından müdür yardımcısı olaya müdahil olmak istedi, konuşmayı bitirmek istedi fakat velimiz dinlemedi." dedi.

Velinin kendisini tehdit etmeye başladığını anlatan Gökkaya, "Daha sonra tehditlerin boyutu arttı. Aileme, çocuklarıma kadar tehdit etmeye başladı. Bu arada müdür yardımcısı ile velinin dışarıya çıkmasını istedik fakat şahsıma, mesleğime, aileme küfürler ederek tatsızlık ve taşkınlık çıkardı. En son müdür yardımcısı araya girdi. Benim hiçbir fiziki yönelimim, şiddetim, taşkınlığım olmamasına rağmen müdür yardımcısı, veliden odasını terk etmesi için yanına gittiğinde masanın üzerinde duran delgeçi alarak kafama vurdu." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine giderek muayene olduğunu dile getiren Gökkaya, şöyle devam etti:

"Başımda 5 santimetrelik açılma görüldü. Başıma 5 dikiş atıldı. Velinin çözüm amaçlı değil, tamamen intikam almak niyetiyle okula geldiğini düşünüyorum. Hareketleriyle, tavırlarıyla, konuşmasıyla intikam alacağını zaten beyan etti. Velimiz bizlere şiddeti layık gördü ama bizler, yine öğretmenliği peygamber mesleği olarak görüyoruz."

Gökkaya, hiçbir olumsuz düşüncesi olmadığını vurgulayarak, "Fakat bazı noktalarda kendimizi yalnız hissediyoruz. Önümüzdeki ay yasama dönemi açılıyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki eksik kısımların tamamlanmasını istiyoruz. Özellikle eğitimciye şiddeti mutlaka ele almalarını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Eğitim-Bir-Sen Kastamonu Şube Başkanı Orhan Sancaktaroğlu ise yasal düzenlemenin önemine değinerek, "Öğretmene şiddet meselesi toplumun geleceğini tehdit ediyor. Eğitim-Bir-Sen olarak, meslek kanunu hazırlanırken bu sıkıntının yer almasını istemiştik. Eğitimciye yönelik şiddete karşı özel düzenleme gerektiğini biliyor, söylüyor ve talep ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

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