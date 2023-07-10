Kamyonla çarpışan cip şarampole yuvarlandı! Aynı aileden 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'da, aynı aileden 1'i bebek 3 kişinin öldüğü, 2 çocuğun da yaralandığı kazada ciple çarpışan kamyonun şoförü M.T. tutuklandı.

CİP İLE KAMYON ÇARPIŞTI

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Kastamonu-Tosya kara yolu Akkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Rıdvan Keskin (39) yönetimindeki 34 CGD 855 plakalı cip ile M.T. yönetimindeki 37 PT 470 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip, şarampole devrildi.

1 YAŞINDAKİ BEBEK DE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ailesi ile Karadeniz turuna çıkan çıkan cip sürücüsü Rıdvan ve eşi Naciye (37) ile bebekleri Miranmir Keskin (1) yaşamını yitirdi, çocukları Emre (13) ve Devran (11) ile kamyon sürücüsü M.T. ise yaralandı.

KAMYON ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen kamyon şoförü M.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralı çocuklar ise Kastamonu'da yapılan ilk müdahalenin ardından ailenin yaşadığı Muğla'nın Bodrum ilçesine sevk edildi.

BİTEZ MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK

Kazada ölen Rıdvan ve eşi Naciye ile bebekleri Miranmir Keskin'in cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Bitez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.