Kastamonu'da Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu.

Kastamonu- Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı yoğunlaştı. Dağın yüksek kesimlerinde ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.

Dağın yüksek kesimlerinde aralıklarla sis de etkili oluyor.

Güzel görüntü oluşturan ormandaki kar ve sis, dronla görüntülendi.