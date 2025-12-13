Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı etkili oldu. Dağın yüksek kesimlerinde 5 santimetreye ulaşan kar kalınlığı ve sis, büyüleyici manzaralar oluşturdu.
Kastamonu- Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı yoğunlaştı. Dağın yüksek kesimlerinde ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreye ulaştı.
Dağın yüksek kesimlerinde aralıklarla sis de etkili oluyor.
Güzel görüntü oluşturan ormandaki kar ve sis, dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel