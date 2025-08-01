Kastamonu'da Havai Fişek ve Yanıcı Maddeler Yasaklandı

Kastamonu'da Havai Fişek ve Yanıcı Maddeler Yasaklandı
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Kastamonu Valiliği, orman yangınlarını önlemek için 1 Ağustos-15 Ekim 2025 tarihleri arasında havai fişek, işaret fişeği ve yanıcı maddelerin kullanımını yasakladı. Yasak kapsamında, yakıt satışları da sınırlı hale getirildi.

KASTAMONU Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi ve kamu güvenliğinin korunması amacıyla 1 Ağustos- 15 Ekim 2025 tarihleri arasında il sınırları içinde havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı ve yanıcı maddelerin kullanımını yasakladı.

Kastamonu Valiliği'nce sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Muhtemel terör eylemleri, sabotaj, kundaklama, molotofkokteyli kaynaklı saldırılar ile orman yangınlarının önlenmesine esas olmak üzere; Kastamonu il sınırları içerisinde havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı ve yanıcı maddelerin kullanılması 01 Ağustos-15 Ekim 2025 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Akaryakıt istasyonlarından bidon, şişe vb. kaplarla yakıt satışı, yalnızca zorunlu hallerde ve kolluğa bildirim yapılması ile kimlik bilgileri kayıt altına alınarak yapılabilecektir. Belirtilen yasak ve kurallara uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca idari para cezası ve adli işlem uygulanacaktır. Orman yangınlarının önlenmesi başta olmak üzere, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması amacıyla alınan kararlara hemşerilerimizin hassasiyetle uymaları önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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