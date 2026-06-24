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Kastamonu'da İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı yapıldı

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Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında düzenlenen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı'nda asayiş, trafik, narkotik ve kaçakçılık verileri paylaşıldı. Turizm sezonu ve orman yangınları riski de ele alındı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Merkezi Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) gerçekleştirilen toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Erkan Sönmez tarafından il genelindeki asayiş, trafik, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeledeki veriler paylaşıldı.

Toplantıda, turizm sezonunda il genelinde artacak nüfus yoğunluğuna bağlı yaşanabilecek olumsuzluklar da ele alındı.

Dallı, toplantıda yaptığı konuşmada, huzur ve güven ortamının korunması için ilgili tüm kurumların hassasiyetle çalıştığını vurguladı.

Kentin genel güvenlik olarak iyi durumda olduğuna işaret eden Dallı, "Emniyetimiz, jandarmamız suç ve suçlularla mücadele noktasında üstün gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Arkadaşlarımıza gayretleri için teşekkür ediyoruz." dedi.

Dallı, orman yangınları açısından riskli sürece girildiğine de dikkat çekerek, "Hepimiz gözümüzü dört açmalıyız. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı ancak bizler sürekli muhtarlarımız aracılığıyla uyarılarımızı yaparak konuyu gündemde tutmalıyız. Allah her türlü afetlerden, yangınlardan ülkemizi ve milletimizi korusun." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya Vali Yardımcısı Aydın Ergün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Berberoğlu, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Semih Yüksel
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