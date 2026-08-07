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Davul Zurna Ekibi Lunaparkta Eğlendi

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- Uluslararası Sarımsak ve Kültür Festivali kapsamında görev alan davul zurna ekibi, festival kapsamında kurulan lunaparkta hem eğlendi hem eğlendirdi

Kastamonu'da bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası Sarımsak ve Kültür Festivali'nde görev yapan davul zurna ekibi, lunaparkta hem eğlendi hem eğlendirdi.

Köprübaşı mevkisindeki lunaparka giden ekip, gondolda ve dönen salıncakta davul ve zurnalarıyla gösteri yaptı.

Davulculardan Cihan Akça, AA muhabirine, 5 kişilik ekibiyle festivalde görev aldıklarını söyledi.

Akça, "Biz festivalde sabahtan akşama kadar görev alıyoruz. Burada görev aldığımız sürece herkesi eğlendiriyoruz. Biz de eğleniyoruz. Salıncakta sallandık. Milleti eğlendirdik. Vatandaşları eğlendirmeye çalışıyoruz. Herkes eğlendi. Gondolda arkadaşımız biraz zorlandı. Çünkü korktular, çok yükseldi. Salıncakta o kadar tehlikemiz yok. O yüzden orada rahattık." dedi.

Mümtaz Yalçın da çok eğlendiğini belirterek, "Festival çok güzel, çok da süper geçiyor şu anda. 5 kişilik ekiple çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Zurnacı Ramazan Demirel de gondolda zorlandığını dile getirerek, "Gondolda zurnayı atıyordum, arkadaşım sağ olsun tuttu. Ondan sonra çok güzel eğlendik. Güzel festival oldu. Görevimizi yaptık. Bu işte güzelce eğlendirdik, eğlendiriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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