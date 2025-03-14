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Cenaze yolunda feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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İstanbul'dan Sivas'a cenazeye gidenleri taşıyan otobüs Kastamonu'da otomobille çarpıştı. Kazada 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Sivas'a cenazeye gidenleri taşıyan Bilgehan Ö'nün kullandığı 34 FDA 410 plakalı otobüs, Tosya'nın Yazıçam mevkisinde, Erkan K. yönetimindeki 28 ABU 169 plakalı otomobille çarpıştı.

17 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Yağız K. (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü baba Erkan K. ise ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun Samsun- İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Cenaze yolunda feci kaza! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kaynak: AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel
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