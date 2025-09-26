Kastamonu'da Bölgesel Deprem Tatbikatı Hazırlıkları Değerlendirildi

Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) Kastamonu Bölgesel Deprem Tatbikatı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Vali Vekili Aydın Ergün başkanlığında Afet Yönetimi Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, AFAD Başkanlığınca hayata geçirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yapılacak 2. seviye etki derecesindeki Kastamonu Bölgesel Deprem Tatbikatı'nın hazırlık süreci değerlendirildi.

Ergün, toplantıda yaptığı konuşmada, afetlere hazırlık sürecinde tatbikatların önemine işaret etti.

Bu süreçlerin başarı, disiplin ve titizlikle sürdürülmesi gerektiğine dikkati çeken Ergün, "Yaptığımız eğitim ve hazırlıklar, bundan sonra karşılaşacağımız deprem ve benzeri afetlerde hızlı reaksiyon almamızı sağlayacak. Bütün kurum amirlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da tatbikatlar noktasında AFAD ile işbirliği yapıp konuya gereken hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum." diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Suat Tüfekci de tatbikatta önceliklerinin TAMP'ta görevli kurum, kuruluş ve gerçek kişiler ile diğer destek illerin olası bir Kastamonu depremine karşı bilgi, deneyim ve tecrübe sahibi olmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

Toplantıya, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu üyeleri, 23 afet grubu yöneticisi ve akredite ekip yöneticileri katıldı.