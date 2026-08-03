4 Yaşındaki Çocuk Pencere Düşmesiyle Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da apartmanın 5'inci katındaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Öğretmen Bloklarındaki bir apartmanın 5'inci katındaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen A.S. (4), ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.S. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA