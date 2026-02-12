Haberler

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 200 gram sentetik ecza hapı ele geçirildi. Araç sürücüsü tutuklandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Cide-İnebolu kara yolunda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 200 gram sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

