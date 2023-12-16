Kasırgaya kapılan 4 aylık bebek canlı olarak bulundu

ABD'nin Tennessee eyaletinde kasırgaya kapılan 4 aylık bebeğin, devrilmiş ağacın üzerinde canlı bulunduğu bildirildi. Bebeğin annesi Sydney Moore, mobil evlerinin parçalandığını ve beşiğin de kasırgaya kapılarak gözden kaybolduğunu ifade etti. Ancak kasırga hafifledikten sonra bebeği yan yatmış ağacın üzerinde bulduklarını söyledi. Bebeğin sağlığının iyi olduğu belirtildi.

ABD'nin Tennessee eyaletinde kasırgaya kapılan 4 aylık bebeğin, devrilmiş ağacın üzerinde canlı bulunduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, bebeğin annesi Sydney Moore, 9 Aralık'ta eyaleti etkisi altına alan şiddetli kasırga nedeniyle mobil evlerinin parçalandığını belirtti.

22 yaşındaki Moore, 4 aylık bebeğinin olduğu beşiğin de kasırgaya kapılarak gözden kaybolduğunu ifade etti.

Aynı gün kasırga hafifledikten sonra kaybolan bebeklerini aramaya çıktıklarını kaydeden Moore, "Lord" isimli erkek çocuklarını mucizevi biçimde fırtına sebebiyle yan yatmış ağacın üzerinde bulduklarını anlattı.

Bebeğinin öldüğünden ve onu bulamayacaklarından emin olduğunu belirten Moore, "Ama Tanrı'nın lütfuyla o burada." ifadesini kullandı.

Moore, bebeğin küçük yaralar ve morluklar dışında sağlığının iyi olduğunu kaydetti.