Kasım ayı gökyüzü severler için bolca görkemli gökyüzü olaylarının yaşanacağı bir ay olacak. NASA bu anlara şahitlik etmek isteyenler için gökyüzü takvimini açıkladı. Venüs, Jüpiter, Satürn, güzel bir hilal ve Leonid meteorlarının görüntülenmesi de dahil olmak üzere kasım yoğun bir ay olacak. Bu anlara tanıklık etmek isteyen gökyüzü meraklıları bu unutulmayacak anları değerlendirebilir.

Kasım ayı gökyüzü severler için bolca görkemli gökyüzü olaylarının yaşanacağı bir ay olacak. NASA bu anlara şahitlik etmek isteyenler için gökyüzü takvimini açıkladı. Peki kasım ayında bizleri neler bekliyor? Venüs, Jüpiter, Satürn, güzel bir hilal ve Leonid meteorlarının görüntülenmesi de dahil olmak üzere kasım yoğun bir ay olacak. Bu anlara tanıklık etmek isteyen gökyüzü meraklıları bu unutulmayacak anları değerlendirebilir.

NASA müjdeyi verdi: Kasım ayında gökyüzü görsel şölen olacak!

İlk olarak, açık gökyüzü izin verdiği sürece gece boyunca parlak bir şekilde aydınlatılmış Jüpiter'i kolayca görebileceksiniz. Şafaktan hemen önce, tam da Venüs'ün yükselmeye başladığı zamanda Jüpiter batıyor. Yani şafaktan önce kalkarsanız, ufku net bir şekilde görebileceksiniz. Böylece her iki gezegeni de gökyüzünün karşıt taraflarında görme şansınız olacak.

Gökyüzü severler buraya! Takvimlerinizde 9 kasımı işaretlemeyi unutmayın. Çünkü 9 kasım sabahı, gün tam bir görsel şölenle başlıyor. Mutlaka güneş doğmadan önce sabahın erken saatlerinde gözlerinizi açın. Gökyüzünde Venüs'ün hemen altında asılı duran muhteşem hilal şeklindeki ayın manzarasıyla gününüzü güzelleştirebilirsiniz.

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Bir hafta sonra, 17 kasımda başka bir manzara uzay meraklılarını bekliyor. Gün batımını takip eden alacakaranlıkta, bu kez tek başına güneybatıda alçakta duran bir hilal görebilirsiniz. NASA, "Yükselen veya batan ayın daha büyük görünmesine neden olan olay ay yanılsamasıdır. Ufka yakın alçaktaki bir hilal şeklindeki ay genellikle ekstra büyüleyici görünüyor." dedi.

20 Kasım'da gün batımından sonra Güneş sisteminin halkalarıyla meşhur gezegeni Satürn ortaya çıkıyor. Parlak sabit çift yıldızlar Fomalhaut'un ve Altair ile birleştiği yerde çeyrek ayın hemen üzerindeki gezegeni görmek için güneye doğru bakmalısınız. Tam orada Satürn'ü görebilirsiniz. Ardından dört gün sonra, gün batımının hemen ardından Jüpiter'in dolunayı göreceksiniz.

Spica birbirinin etrafında dönen iki büyük yıldızdan oluşur. Kasım ayı sona ererken, sabahları yakındaki parlak Spica yıldızıyla birlikte yükselen Venüs'ü izleyebilirsiniz.

Yıllık Leonid meteor yağmurunun ise kasım ayında. Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızından gelen toz parçacıklarının yer aldığı yağmur, 17 Kasım gecesinde zirveye ulaşacak. Ayrıca en fazla meteor 18 Kasım gece yarısı ile şafak vakti arasında görülecek.

NASA, "Leonidler parlak olma eğilimindedirler. Çoğu, ilk ışık parlamasından sonra birkaç saniye daha varlığını sürdüren uzun trenler üretirler. En iyi görüş için parlak ışıklardan uzakta, güvenli, karanlık bir nokta bulun ve uzanın. Ardından yukarı bakın." dedi.