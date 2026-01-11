Haberler

Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı

Güncelleme:
Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası bölge beyaza büründü. Gömbe Mahallesi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı, vatandaşlar karın keyfini çıkarmak için yüksek kesimlere akın etti.

Antalya'nın Kaş ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü.

İlçeye 65 kilometre uzaklıktaki Gömbe Mahallesi Uçarsu mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Bölgenin karla kaplandığını gören çok sayıda kişi, araçlarıyla yüksek kesimlere giderek karın tadını çıkardı. Bazıları piknik yaparken bazıları da kar topu oynayarak eğlendi.

Yayla yoluna çok sayıda kişinin gitmesi nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Mahalle sakinleri, güzel görüntüyü cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
