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Kaş'ta 12. Yeşilköy Seyirlik Oyunlar Buluşması Başlıyor

Kaş'ta 12. Yeşilköy Seyirlik Oyunlar Buluşması Başlıyor
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Antalya'nın Kaş ilçesinde 17 Ekim'de başlayacak 12'nci 'Yeşilköy Seyirlik Oyunlar Buluşması' tiyatro etkinliği, 3 gün boyunca çeşitli oyunlar ve söyleşilerle tiyatro severlerle buluşacak.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 12'nci "Yeşilköy Seyirlik Oyunlar Buluşması" tiyatro etkinliği düzenlenecek.

Kaş Belediyesinin desteğiyle Yeşilköy Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 17 Ekim'de başlayacak tiyatro etkinliği 3 gün sürecek.

Yeşilköy Hilmi Toksoy İlkokulu bahçesine kurulan Müfit Kayacan Açıkhava Sahnesi'nde gösterilecek oyunlar, 20.30'da tiyatro severlerle buluşacak.

Etkinlikte perşembe "Köşe Kapmaca", cuma "Mutlu Bir Romanın Aşk Hikayesi" ve cumartesi de "Benimle Delirir misin" adlı oyunlar sahnelenecek.

Ayrıca cumartesi 16.00'da Müfit Kayacan ve Serdar Bordanacı'nın katılımıyla Yeşilköy'deki çay bahçesinde "Anadolu'da Tiyatro Yapmak" söyleşisi yapılacak.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel

Yeşilköy antalya Kaş

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