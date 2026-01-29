Haberler

Kartalkaya'da sömestir yoğunluğu

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının 2 metre 20 santime ulaşmasıyla sömestir tatili doluluğu yüzde 70'e çıktı. Aileler kayak yaparak keyifli vakit geçiriyor.

BOLU'da kar kalınlığının 2 metre 20 santim olarak ölçüldüğü Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, sömestir tatilinde pistler doldu.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde açık olan 2 otelde, sömestir tatili nedeniyle doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı. Okulların sömestir tatiline girmesi ile aileler, çocuklarıyla birlikte kayak merkezine akın etti. Tatilciler, farklı eğimdeki çok sayıda pistin bulunduğu kayak merkezinde kayak ve snowboard yaptı. Kayak merkezinde kar kalınlığı 2 metre 20 santim olarak ölçüldü.

