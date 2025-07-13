Kartalkaya davasında 4 sanık hakkında karar

Kartalkaya davasında 4 sanık hakkında karar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada, tutuksuz yargılanan 4 sanık hakkında ev hapsi kararı verildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşması, altıncı gününde 4 tutuksuz sanığa ev hapsi kararı verildi.

4 SANIĞA EV HAPSİ KARARI

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin için ev hapsi şartını içeren adli kontrol hükümleri uygulanmasına, itfaiye eri İrfan Acar hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararının uzatılmasına karar verdi.

Duruşmanın 7'nci celsesi bugün (13 Temmuz Pazar) saat 10.30'da başlayacak.

1998'ER YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENİYOR

Yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede ayrıca otelin teknik personeli Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İLK DURUŞMA 7 TEMMUZ'DA BAŞLADI

Dava için Bolu Sosyal Bilimler Lisesi içerisinde yer alan spor salonu, 700 kişilik mahkeme salonuna dönüştürüldü. Mahkeme salonu, kamera sistemlerinden altyapısına kadar son teknoloji ile donatıldı. Duruşma öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Türkiye'nin merakla beklediği davanın ilk duruşması 7 Temmuz'da başladı. İlk 5 günde 32 sanığın tamamı savunma yaptı.

Duruşmanın 6'ncı gününde müşteki beyanları alındı. Müştekiler 14 saat boyunca yaşadıkları acıları anlattı. Duruşmaya pazar günü (13 Temmuz) sabah saat 10.30'a kadar ara verildi.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Güncel
Kredi kartı ve kredilerde yeni düzenleme

Borcu olanlar dikkat! Kredi kartı ve kredilerde yeni dönem
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

alkol yasaklanmadikca ülkeye bu olaylar bitmez orman yanginlarini çıkaranlar da bu otelde yangının temel unsuru da trafik kazalarının da kadın cinayetlerin de temel nedeni alkol bu kadar zararlı olan alkolün ülkemizde ve dünyada yasaklanmamasi şeytanın insanlar üzerinde ne denli hakim olduğunun göstergesidir hayret ki ne hayret

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme37
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKoray Çal:

bunların hepsini salarlarsa hiç şasirmayin

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

BÖYLESİNE BİR SORUMSUZLUK ANCAK BU ÜLKEDE OLUR, BU YANGINDAN HİÇ BİHABER, HABERİ OLMAYAN MİLYONLARCA KİŞİDE YAŞIYOR EMİN OLUN

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRevolver:

akp liyse süreç böyle işliyor.. değilse su bile vermiyorlar.. çıkarırlarsa da şaşırmam.. dilan polat örneği duruyor karşımızda...ülkedeki adalet ugandayla rekabet halinde..

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otel faciasında hayatta kalan 19 yaşındaki gencin söyledikleri yürek yaktı: Banyoda ölümü bekledik

Kartalkaya faciasında hayatta kalan gencin anlattıkları yürek burktu
Kartalkaya'daki faciada kaybettiği kızının son sözlerini anlattı: Anne ölmek istemiyorum

Kartalkaya'daki faciada kaybettiği kızının son sözlerini anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.