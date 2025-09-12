Kartalkaya'daki yangında otel müdürünün otel yetkilileriyle telefon görüşmeleri ortaya çıktı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınında otel müdürü tutuklu sanık Zeki Yılmaz'ın otel yetkilileriyle telefon görüşmeleri ortaya çıktı.

Otel yangınına ilişkin davada sanıkların dijital materyallerin inceleme raporu dosyaya eklendi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından telefon, bilgisayar sabit diskleri ve harici disklerin incelenmesi sonucunda oluşturulan rapor, yargılamanın yapıldığı Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Raporda, Gazelle Otel Genel Müdürü tutuklu sanık Ahmet Demir'e ait cep telefonundaki 86 ses kaydının incelendiği belirtilerek, "Demir'e genellikle 'Müdürüm' diye hitap edildiği, otel rezervasyonu ile fiyat konularında kendisinden yardım istendiği göz önüne alındığında Demir'in otel yönetiminde müdürlük sıfatıyla görev yaptığı değerlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Demir'in cep telefonunda gerek Gazelle Otel gerekse de Grand Kartal Otel ile ilgili çok sayıda doküman ve fotoğrafların yer aldığı aktarılan raporda, Demir'in WhatsApp uygulamasındaki "Gazelleciler" grubunda ise 22 Ocak'ta "Gazelle M.Y." isimli kişinin "Arkadaşlar yangın tüplerinin yerini kimse değiştirmesin, alan, kapı arkasına koyan kişi hakkında işlem yapılacaktır. Tüm personele duyuralım." mesajının yer aldığı kaydedildi.

Raporda, yine aynı gün "Gazelle M.Y."nin gönderdiği başka mesajda ise personele yangın önlemleriyle ilgili talimatlar verildiği, otel misafirlerinin bu konuyla ilgili sorularının bu talimatlara göre yanıtlanması gerektiğinin söylediği anlatıldı.

Yangından 3 gün sonra oluşturulan "İş güvenlik acil yapılacak durumlar" isimli gruptaki yazışmalar da raporda yer aldı.

Raporda, bu grup üzerinden sadece 24 Ocak'ta iletişim sağlandığı ve başka günde mesajlaşma yapılmadığı belirtilerek, otel sahibi tutuklu sanık Halit Ergül'ün kızı ve yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu'nun otel çalışanlarına yangın olayı sonrası verdiği direktiflerin yer aldığı konuşmalar bulunuyor.

Raporda, tutuklu sanık otel müdür Zeki Yılmaz'a ait materyallerde yapılan dijital incelemelerde de otelle ilgili evraklar, banka dekontları, "ön büro (reception)" isimli WhatsApp grubundaki yazışmalar ile telefon konuşmalarının ses olarak kaydeden uygulamanın çıktılarına yer veriliyor.

Rapora göre, "ön büro" isimli grupta olaydan sonra otel çalışanlarının yangınla ilgili medyada yer alan haberleri paylaşması ve değerlendirme yapması yer alıyor.

Yılmaz'ın telefon görüşmeleri

Raporda, Zeki Yılmaz'ın yangının başladığı andan itibaren gün içinde yaptığı tüm telefon konuşmalarını ses dosyası olarak kaydeden uygulamanın çıktılarındaki dökümü de bulunuyor.

Dökümlerde, saat 03.30'da yapılan görüşmede telefon rehberinde "Burak" ismiyle kayıtlı kişinin Yılmaz'ı arayarak, "Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın efendim yangın çıktı. Restorandan geliyor, Lütfen lütfen." dediği yer alıyor.

Yılmaz ise önce konuşmayı anlamayarak "he" şeklinde cevap vermesine ve sonrasında da "nerede" ve "tamam" demesi dökümlerde bulunuyor.

Rehberde "İdris kat ş." olarak kayıtlı kişi ile saat 03.31'de yapılan telefon görüşmesinin çıktıları ise raporda şu şekilde yer alıyor:

Zeki Yılmaz: "Yaptınız mı? Hadi gelin."

İdris kat ş: "Aloo"

Zeki Yılmaz: "Restorana geldin mi?"

İdris kat ş: "Abi geli... Nerdesiniz siz, ne oluyor burada ya?"

Zeki Yılmaz: "Bilmiyoruz. Geldin, indin mi?"

İdris kat ş: "Yok abi çıkıyorum şimdi, tamam abi çıktı."

Raporda, saat 03.34'te ise Yılmaz'la telefon görüşmesi yapan ve "Emir Bey" olarak kayıtlı kişinin, "Alarmı öttürün (Arka plandan gelen tam anlaşılmayan seslerde: itfaiyeyi falan hepsini aradım) he camları açın her ye…" ibareleri yer alıyor.

Raporda, Yılmaz'ın saat 03.34'te rehberinde "Emine hanım" olarak kayıtlı kişiyle telefonda "Emine hanım", "Restoran katı Emine hanım", "Emine hanım", "Restoran katı Emine hanım hooh" şeklinde konuşurken karşı taraftan ses gelmediği, anlaşılmadığı ya da konuşmadığı belirtiliyor.

Raporda, saat 03.38'de telefon rehberinde "Fatih Güler" olarak kayıtlı olan ve 8. katta olduğunu söyleyen kişiyle arasında geçen 4 dakika 21 saniyelik konuşmada Yılmaz'ın otel müşterisi olduğu anlaşılan kişiye otelden çıkış yolunu tarif ettiği, çıkışı bulamadığında ise cam kenarına geçip camı kırması konusunda talimat vermesi de bulunuyor.

Rapora göre Yılmaz, otelin sahibi tutuklu sanık Halit Ergül'le saat 03.42'de telefon görüşmesi yapıyor.

Yılmaz ile Ergül arasında geçen konuşma raporda şu şekilde yer alıyor:

Ergül: "Zeki ne alemdesiniz, merak ediyorum."

Yılmaz: "Dördüncü kattan başlamış Halit Bey."

Ergül: "Nasıl hala devam ediyor mu söndü mü?"

Yılmaz: "Tabii tabii devam ediyor Halit Bey."

Ergül: "Hay Allah, itfaiye falan?"

Yılmaz: "İtfaiye geliyor Halit Bey."

Ergül: "Tamam hadi güle güle"

Yılmaz: "Tamam tamam."