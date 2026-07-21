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CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı

CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı
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Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında CHP İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Bulut'un yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Bulut'un yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME

Silivri Belediyesine yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma', 'rüşvet alma', 'rüşvet verme', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'nüfus ticareti' ile 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İLÇE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Ekipler tarafından şahsın adresinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. 

Şüpheli Bulut'un, yarın savcılıkta ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan, konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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