Bolu'da yangında hayatını kaybeden Şevval Şahin'in adı parka verildi

BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasında 12'nci kattan atlayarak hayatını kaybeden Şevval Şahin'in (25) adı, çocukluğunda oynadığı parka verildi. Parkın açılışı Şevval'in ailesin de katıldığı törenle, Bartın Belediyesi'nce yapıldı.

Kayak merkezi Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği 133 kişinin de yaralandığı Grand Kartal Otel'de garson olarak çalışan Şevval Şahin, yangın sırasında binanın 12'inci katından aşağı atladı. Ağır yaralanan Şevval, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yangında ölen Şahin, memleketi Bartın'da son yolculuğuna uğurlandı.

AİLESİ BELEDİYEYE BAŞVURDU

Demirciler Mahallesi'nde doğup büyüyen ve mahallede bulunan çocuk parkında oyunlar oynayan Şevval Şahin'in ailesi, Bartın Belediyesi'ne başvurarak kızlarının adının parka verilmesini istedi. Acılı ailenin talebinin kabul edilmesinin ardından Bartın Belediye Meclisi'nde alınan kararla park yeniden revize edilerek, 'Şehit Şevval Şahin Parkı' ismiyle hizmete açıldı.

Parkın açılış törenine CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ile Şevval Şahin'in babası Erdal, annesi Bilhan ve kız kardeşi Çisel de katıldı. Şevval'in 27'inci doğum gününe denk gelen açılışta genç kadının ailesi duygu dolu anlar yaşadı. Bilhan Şahin, törende gözyaşlarına boğuldu. Açılışta Şevval için hazırlanan doğum günü pastası aile üyeleri tarafından kesilirken, beyaz balonlar havaya bırakıldı. Şevval Şahin'in adının verildiği parkın tabelasına da 'Oynasın çocuklar, can Şevval olsun, her kalbin içinde, bir Şevval olsun' diye yazıldı.