Kartal'da kocasını bıçaklayarak öldüren sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

KARTAL'da tartıştığı eşi Emre Erim'i (42) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Özbekistan uyruklu Shokhsanam Tolıbova (28) ilk kez hakim karşısına çıktı.Mahkeme Tolıbova'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay, 6 Nisan Pazar günü saat 22.30 sıralarında Karlıktepe Mahallesi Buğday Sokak'ta meydana geldi. Özbekistan uyruklu Shokhsanam Tolıbova ile eşi Emre Erim arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkelenen Tolıbova mutfaktan aldığı bıçakla eşi Emre Erim'i bıçakladı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Erim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan Shokhsanam Tolıbova emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Tolıbova 7 Nisan'da sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, sanık Shokhsanam Tolıbova hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde bulunan 24. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez görülen duruşmada tutuklu sanık Shokhsanam Tolıbova hazır bulundu. Salonda ölen Emre Erim'in annesi ve taraf avukatları da hazır bulundu. Ölen Emre Erim'in babası ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

'O EVDE OLDUĞUM İÇİN PİŞMANIM BEN YAPMADIM'

Tutuklu sanık Shokhsanam Tolıbova savunmasında, "Ben asla öyle birşey yapmadım. Bıçaklandıktan yaklaşık 10-15 dakika sonra Arda'nın babası geldi. Eşim bıçaklanınca bıçağı Arda'nın elinde gördüm. Öncesinde eşim bana şiddet uyguluyordu. Yardım için taksiyi aradım, ambulansı aramayı unuttum. Arda'nın babası, Arda'ya 'Hiçbirşeyi sen yapmadın evden çıkacağız' diyordu. Ben ve eşim yaklaşık 6 aydan beri Abuzer'in evinin bir odasında yaşıyorduk. Evde Abuzer, Abuzer'in sevgilisi ve Arda vardı. Abuzer'e odanın kirasını ödüyorduk. Eşimin düzenli işi yoktu. Kirayı, faturaları ben ödüyordum. Faturaları bölüşüyorduk. Benim yanımda Arda ve eşimin kavga ettiğini görmedim. Arda'nın düzenli işi yoktu eve poşet içinde alkol getiriyordu. Babası minibüsçüydü. Eşim Emre'nin bıçaklanma anını görmedim. Ben eve gelen polislere 'Emre'yi bıçakladım' demedim. Eşime 'Öldüreceğim, bitireceğim' mesajını ciddi anlamda yazmadım. 'Yazma bana, bir gün öldürürüm seni, ölümün benim elimden olacak' mesajlarını attığımda yaptıkları zoruma gitti. O evde olduğum için pişmanım yemin ederim ben yapmadım. Arda'nın elinde kanlı bıçak gördüm. Hiçbir zaman ona karşılık vermedim, kırılmadık yerim kalmadı. Yemin ederim ben yapmadım. Çocuklarım hasta Özbekistan'da ben yapmadım. İlk aşamada çok korkmuştum, şok geçirdim" dedi.

'KIZIMIZ GİBİ SAHİP ÇIKTIK'

Ölen Emre Erim'in annesi ise beyanında, "Oğlum bana, 'Ben bunu çok sevdim' dedi. 1,5 - 2 yıl kadar orada yaşadılar. Ticari taksi alındı. Benim oğlum katledildi ben acılı anneyim. İlaçlarla duruyorum. Benim oğlumu neden katlettiler. Madem anlaşamıyorlar boşansalardı. Önce Allah'ın adaletine sonra sizin adaletinize sığınıyorum. Rahmetli oğlum 1 sene önce de bıçaklanmış bize kimin bıçakladığını söylemedi 'Yolda bıçaklandım' " dedi.Ölen Emre Erim'in babası ise beyanında, 'Olayı görmedim, gece yarısı Emre'nin ölmüş vaziyetteki mesajını sanık attı. Kızımız gibi sahip çıktık. Biz devamlı destek çıkıyorduk. Evlilik içinde oğlumun ve gelinimin asabiyeti vardı, kavgaları oluyordu. Öldürmeye gerekli bir durum yoktu kavga ediyorlardı" dedi.

'ARALARINDA ÖLDÜRMEYE GEREKLİ HUSUMET YOKTU'

Tanık olarak dinlenen ev sahibi A.Ş. ise, "Maktulü çocukluğundan beri en az 30 yıldır tanıyorum. Ölenin babasını da tanıyorum. Maktulün 3 aylık evi yıkılmıştı. Eşiyle beraber eve aldım. Evde oğlumla ben yaşıyordum. Kızım o dönem evliydi bizimle yaşamıyordu ara ara gidip geliyordu. Mutfağı ortak kullanıyorduk. Maktulle sanık her akşam tartışıyordu. Aile ortamına karışmadım kim haklı kim haksız bilemem. Aralarında öldürmeye gerekli husumet yoktu ancak maddi olarak sorunları vardı. Maktul çalışıyordu. Ben evden çıktığımda ölen Emre eşiyle beraber evdeydi. Ben evden çıktıktan 1 -1,5 saat sonra olay olmuş. Ben eve geldiğimde sanık evdeydi. Benim yanımda 'Bana karışma' deyip tartışıyorlardı. Sözlerin içeriğini duymadım. Benim yanımda birbirlerine vurmaları olmadı. Ben 1- 1,5 saat sonra geri geldiğimde olay olmuştu beni içeri sokmadılar. Emre nerede onu bilemiyorum. Ben kavga ve bıçaklanma anını görmedim. Olaydan sonra oğlumla konuştum, tartışıyorlardı dedi, bıçaklanmayla ilgili birşey görmediğini söyledi. Bana 6-7 bin lira olan kira parasını sanık veriyordu. Faturalar ortalama 3 bin lira geliyordu yarı yarıya ödüyorduk. Ölen kişiyle kavgamız tartışmamız olmadı. Oğlum alkol kullanmıyor. Ben fazla içmiyorum. Ölen kişiyle evde iki kez içtiğimiz oldu" dedi.

'KARIN BÖLGESİNDEN BIÇAKLADI'

Tanık olarak dinlenen ev sahibinin oğlu Y.A.Ş. ise, "Sanığı tanıyorum. 1-1,5 ay olmuştu eve geleli, babam eve kiracı olarak almış. Ben babamın yanında kalmıyordum abimin yanında kalıyordum. Annem vefat etmişti. Babamın yanına geldiğimde bunlar evdeydi. Sanık ve maktul Emre Erim bizimle aynı evde kalıyordu. Ölüm olayından önce 1-1,5 ay birlikte kaldık. Babama kira veriyorlardı. Faturalara yardım ettiğini bilmiyorum. Kirayı sanırsam ölen abi veriyordu. Karı koca kavga ediyorlardı. Adam kadına, kadın da adama vuruyordu. Adam alkol kullanıyordu. Bizim evde bir kere kullandığını gördüm. Eve sarhoş geldiğini görüyordum. Ölen kişiyle birlikte alkol kullanmadım. Babamla ölen Emre'nin aynı masada alkol kullandıklarını görmedim. Sanıkla ölen kişi her gün tartışıyorlardı. Ölen kişi eve 3 günde bir alkollü geliyordu. Parayı sanık getiriyordu. Olay günü ben evdeydim. Ölen abiyle sanık evde değillerdi. Eve önce maktul akşamüstü geldi, 2-3 dakika sonra sanık geldi. Kavgayı maktul başlattı. Sanığın parasını almak istiyordu. Gözümün önünde tartışıyorlardı. Sanık maktülu karın bölmesinden bıçakladı. Emre abi banyoya girdi su istedi benden. Kadın 'Çık dışarı seni öldüreceğim' dedi. Ölen kişiye su verdiğim sırada sanık geldi bıçağı yere düşürdü. Bıçağı aldım o sırada korktum ne yapacağımı bilemedim el izim çıkar diye korktum. O sırada babamı aradım polisler gelmeden babam geldi. Babamla birlikte çıktık. Daha sonra da polis ve ambulans geldi" dedi.

'BIÇAKLADIĞINI SÖYLEDİ'

Olay yerinde tutanak tutan ve tanık olarak dinlenen polis memuru ise, "Olay günü gittiğimde, olayı sanığa sorduk. Ölen kişiyle kavga ettiğini ve bıçakladığını söyledi. Bıçağı sorduğumuzda mutfakta yerini gösterdi" dedi.

'ÖLEN KİŞİ SIRTÜSTÜ GÖZLERİ AÇIK YATIYORDU'

Ev sahibinin kızı tanık S.O. ise "Sanığı tanıyorum. Babamın evinde kalıyordu. Babamı görmeye gittiğimde görüyordum 1-2 gün beraber kaldık. Ben eve gittiğim zamanlarda kavga ve tartışma süreçleri oluyordu. İlgilenmediğim için kim haklı kim haksız bilmiyorum. Hakaret ettiklerini görmedim, duymadım. Maktulü en son kendi babamın yatağında ölü olarak gördüm. Eve gittiğimde, taksici binanın içindeydi. Bana 'Siz kimsiniz' dedi bende 'Bu evde babam oturuyor' dedim. Cevap olarak, 'İçeride adam bıçaklanmış' dedi. Evin içine girdiğimde sanığı gördüm elleri kanlıydı. Ben kardeşimi görmedim. Sanık bana birşey söylemedi sadece ağlıyordu. Evden çıkarken polis geldi. Ölen kişi sırtüstü gözleri açık yatıyordu" dedi.

'ÖLEN KİŞİ SANIĞIN ÇALIŞTIĞI PARAYI İSTEDİ'

Tanık olarak dinlenen iş yeri sahibi ise, "Ben kebapçıyım. Sanık iş yerimde 2-3 ay kadar çalıştı sanığın eşi birkaç kez iş yerine geldi. Gözümün önünde tartışmaları oldu. Tartışma sıralarında ben yanlarında olmadığım için kim haklı kim haksız bilmiyorum. Birbirlerine vurmalarına şahit olmadım. Sanık, eşiyle arasındaki durumu anlatmıyordu. Sanığın çalıştığı parayı, ölen kişi benden istiyordu. Bende 'Çalışan kimse parayı ona veririm' diyerek vermiyordum. Olayın olduğu gün maktul, iş yerine gelmedi ancak iş yerinin yakınlarında volta attığını görmedim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme Shokhsanam Tolıbova'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.