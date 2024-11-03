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Kartal'da Çöp Toplama Krizi: Eylemler Vatandaşları Rahatsız Ediyor

Kartal'da Çöp Toplama Krizi: Eylemler Vatandaşları Rahatsız Ediyor
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Kartal'da belediye iştiraki işçilerinin eylemi nedeniyle biriken çöpler, vatandaşlarda rahatsızlığa yol açtı. Yerel halk, hijyenik olmayan duruma tepki göstererek sorunun acilen çözülmesini talep etti.

Kartal'da, belediye iştirakine bağlı işçilerin eylemi nedeniyle toplanamayan çöplere tepki gösteren vatandaşlar problemin acilen çözülmesini istedi.

Kartal Belediyesi iştiraki Kartursaş AŞ işçilerinin bir süredir devam eden toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine başlattığı eylem devam ediyor.

Bu nedenle toplanmayan çöpler sokaklarda, bina önlerinde ve çöp konteynerlerinin etrafında birikti.

Vatandaşlar, etraftaki kötü kokuya ve hijyenik olmayan duruma tepki gösterdi.

İlçe sakinlerinden Recep Karaca, belediye ile işçilerin arasında sorunun halka yansıtıldığını söyledi.

Karaca, pislik içinde bir ilçenin var olduğunu dile getirerek, "Bir an önce anlaşmalarını istiyoruz. İşçinin hakkı ne ise onu versinler. Mahallemiz tekrar huzura kavuşsun. Seçimde oy istemeyi biliyorlar." dedi.

Arkadaşını ziyarete gelen Talip Merhoş ise çöpün oluşturduğu görüntü ve kokudan çok rahatsız olduklarını belirterek, "Çay bile içemiyoruz. Belediyenin buna el atması gerekiyor. Dileriz ki bir an önce ilçe eski günlere geri döner. Temiz sokaklar, temiz çevre istiyoruz." diye konuştu.

Atiye Gürgenci de işçiler ile belediye arasındaki anlaşmanın bir an önce yapılmasını talep etti.

Çevrede her yerin pislik içinde kaldığını anlatan Gürgenci, "İnşallah, çöpler bir an önce toplanır. Eski günlerdeki gibi bir mahalle istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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