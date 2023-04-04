KARTAL'DA 5 KATLI İŞ MERKEZİNİN TERASINDAKİ UYUŞTURUCU SERASINA OPERASYON

KARTAL'da iş merkezi olarak kullanılan 5 katlı bir binanın terasında uyuşturucu imalatı yapılan seraya baskın düzenlendi.

KARTAL'da iş merkezi olarak kullanılan 5 katlı bir binanın terasında uyuşturucu imalatı yapılan seraya baskın düzenlendi. Kartal Asayiş Büro ekiplerinin düzenlediği operasyonda kilolarca marihuana bitkisi ele geçirildi.

Kartal Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir takip ettikleri Cumhuriyet Mahallesi Serin Sokak'ta 5 katlı bir iş merkezinin teras katına operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin teras katında uyuşturucu üretim serası kurdukları ortaya çıktı. Operasyonda satışa hazır ve kurutma aşamasında kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan aramalarda teras katında saksılar ve çuvallar içinde gübrenin bulunduğu da görüldü. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.