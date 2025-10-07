Kartal Belediye Meclisi'nde imara açılan alanlar konuşuldu

Kartal Belediye Meclisi'nde, ilçede imara açılan alanlar ve Çavuşoğlu Mahallesi'nde şartlı bağışla yapılan kreş konuşuldu.

Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel başkanlığında belediye binasında yapıldı.

Toplantının gündem dışı bölümde söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Hüseyin Kubilay Salihvatandaş, Soğanlık'ta E-5'in kenarında yer alan Hamidiye deposunun yan tarafındaki alanın, ticaret alanı olarak imara açılmasına tepki gösterdi.

Salihvatandaş, bu alanın Kartal Gücü ve Soğanlık spor gibi bölgedeki spor kulüplerinin kullandığı bir yer olduğunu söyledi.

Bu konuyu daha önce de mecliste konuştuklarını, akabinde AK Parti Grubu olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine itirazda bulunduklarını aktaran Salihvatandaş, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 30 dönüme yakın bir alanın tamamının ticaret alanına dönüştürülmesi ve yaklaşık 71 bin metrekarelik bir inşaat alanı oluşturulması kabul edilemez. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bazı bürokratlar Kartal'a kulak vermiyor. Çünkü gerek Belediye Başkanımız, gerek AK Parti, MHP ve hatta CHP grubu olarak hepimiz bu alanın 71 bin 500 metrekarelik bir inşaat alanına dönüşmesini değil, gençlerin oynayabileceği spor alanları ve kültürel tesislerin yapılmasını istiyoruz. İBB bürokratları, Kartal Belediyesinin şehir plancılarının ve meclis üyelerinin bu işi bilmediğini ima edercesine, itiraz süreci tamamlanmadan uygulama imar planı hazırladı. Bu yasal değildir. Biz bu konunun hem siyasi hem de hukuki sürecinin takipçisi olacağız."

Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, amaçlarının Kartal'daki çocukların spor yapabileceği alanları artırmak olduğunu belirterek, "Biz iyi niyetle, amatör spor kulüplerinin bu alanları kullanması konusunda yönlendirici olmalarını istiyoruz. Ancak bazen bazı aksamalar olabiliyor." dedi.

Bölge planıyla alakalı süreci dikkatle takip ettiklerini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"O gün de söylediğim gibi, nasıl ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilçelerdeki bazı süreçlerde aldığı inisiyatifleri eleştiriyorsak, Büyükşehir sürecinde de bizim yer almadığımız bir sürece elbette müsaade etmeyiz. Bu istişareyi ve müzakereyi Büyükşehir Belediyesi'ndeki arkadaşlarımızla birlikte sürdüreceğiz. Sonuç itibarıyla, evet orada bir plan değişikliği gerçekleşti. Fakat biz o bölgede Soğanlık'taki ve Kartal'daki çocukların spor yapacakları, futbol oynayabilecekleri bir tesis, mahalle evi, kültür merkezi, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve ihtiyaç duyulan diğer sosyal donatıları sürece mutlaka katacağız. İtiraz süreçlerini de dikkatle ve hassasiyetle, siyasetten bağımsız biçimde takip edeceğiz. Bazen masa başında alınan kararlar, kişi ve kurum fark etmeksizin eksik kalabiliyor. Biz bunları birlikte düzelteceğiz."

"Bu protokolün şartlı bağış niteliği tartışma konusu"

AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız da Çavuşoğlu Mahallesi'nde şartlı bağışla yapılan ve planları belediye meclisinde paylaşılmayan kreş hakkında konuştu.

Kreşin yaklaşık 1800 metrekare ve 120 kişilik kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Yıldız, protokol ellerinde olmadığı için kesin bilgiyi aktaramadıklarını, ancak gelen duyumlara göre özel bir hastanenin çalışanlarının çocukları için bu hakkın ayrıldığını anlattı.

Yıldız, "Onlar açısından baktığımız zaman 10 yıllığına 150 milyon vermesi gerekecek ama bu şartlarda 20-30 milyon verecek. Bu hayatın olağan akışına ters. Meclise ait olan 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre belediye meclisine bir yetkiyi, belediye başkanı meclisi baypas ederek kullanıyor ve suç işliyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Burada 37 meclis üyemizin hakkını, başkanımız gasp ediyor. Böyle bir durum varsa, başkanımız görevini kötüyü kullanıyor." ifadelerini kullandı.

İlçenin farklı yerlerinde eksik kalan çalışmaları da eleştiren Yıldız, "Soğanlık'taki İBB lojmanlarından bahsetmek istiyorum. 4-5 yıl önce deprem tadilatı nedeniyle boşaltılan lojmanların etrafında yaklaşık 10-20 dönümlük yeşil alan var. Üst kademe müdürler ve genel müdürler için lüks yaşam alanları oluşturulmuş, alan tel örgüyle çevrilmiş ve halka kapalı durumda. Burayı halka açmak, Kartal halkı için önemli bir kazanım olacaktır." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammer Bektaş ise belediye ile söz konusu şirket arasında yapılan bir protokolle yapılacak kreşten Kartal'daki vatandaşların yararlanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu protokolün şartlı bağış niteliği tartışma konusu. Aslında yapılacak şey çok basit. Eğer protokol meclis gündemine gelseydi, muhtemelen Kartal halkının faydasına olacağını düşündüğümüz her şeye verdiğimiz gibi, bu protokole de destek verecektik. Meclis dikkate alınmadıysa veya bir hata olduysa, bu basitçe düzeltilebilir. Geçmişte de benzer durumlar yaşandı. Başkanımız protokolü iptal eder ve meclise getirir, biz de inceleyip Kartal halkının faydasına olduğu kanaatine varırsak, oy birliğiyle geçireceğiz. Bu şekilde, meclisten saklanan hiçbir durum kalmayacak ve soru işaretleri ortadan kalkacaktır."

"Yapılan uyarı ve önerileri dikkate alıyoruz"

Yapılan konuşmalar üzerine yeniden söz alan Belediye Başkanı Yüksel, bölge planlarının tamamlanması ve Kartal'daki gelişim süreçleri bakımından şanslı bir ilçe olduklarını söyledi.

Kartal Devlet Hastanesi'nin ve kalp hastanesinin ilçede bulunmasının bu avantajları artırdığını kaydeden Yüksel, "Özel sağlık sigortasının da bir gerçeği var, dolayısıyla özel bir hastanenin ilçemize gelmesi kıymetli bir hizmet. Dolayısıyla biz de bölgeye Çavuşoğlu'nun kreş eksiği olduğu için, bölgede bir kreşe vesile olmalarını istedik. Sağ olsunlar vesile oldular. Dolayısıyla çalışanları için 'Bu kreşten faydalanabilirler mi?' dediklerinde, 'Kartallılarsa herkes gibi faydalanabilirler.' dedik. Dolayısıyla Kartal'da olma şartı ve bununla birlikte ücret ödeme şartları var." diye konuştu.

İlçede devam eden çalışmaları takip ettiklerini dile getiren Yüksel, şunları söyledi:

"Eleştirilerden ders alıyor ve ciddiyetle uygulamaya özen gösteriyoruz. Asfalt serimi Soğanlık'ta Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Cevizli Kent Meydanı'ndaki çalışmalar da yaklaşık yüzde 60-65 oranında tamamlandı. Kalan yüzde 25'lik bölümün önümüzdeki yılın ilk yarısında tamamlanmasını planlıyoruz. Soğanlık'taki lojman alanları da bölge halkının faydalanabileceği şekilde değerlendirilecek. Sosyal donatı alanlarını da mümkün olduğunca halkın kullanımına sunacağız. Özetle, yapılan uyarı ve önerileri dikkate alıyoruz, halkın yararını gözetiyoruz ve yatırım süreçlerini şeffaf ve koordineli bir şekilde yürütmeye devam edeceğiz."

Mecliste görüşülen gündem teklifi maddeleri ilgili komisyonlara aktarıldı.