Karşıyaka'da çıkan yangın söndürüldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mavişehir Mahallesi Balıkçı Barınağı bölgesindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.