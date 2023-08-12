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Karşıyaka'da çıkan yangın söndürüldü

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İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mavişehir Mahallesi Balıkçı Barınağı bölgesindeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel

Karşıyaka İtfaiye İzmir Güncel Haberler

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