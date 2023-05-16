'Karşınıza böyle bir suçtan çıkmak zoruma gidiyor' diyen sanığa yine ağırlaştırılmış müebbet

BURSA'nın Kestel ilçesinde sokakta karşılaştığı Ali Şeker'i (54) kemerle saldırıp, tekme-tokat döverek öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Ferhat Saka'nın (36) cezası, istinaf mahkemesinde bozuldu. Yeniden görülen davada, mahkeme heyetine yine, "Sizin karşınıza böyle bir suçtan çıkmak zoruma gidiyor" diyen Saka, bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2020 yılı Eylül ayında Ahmet Vefik Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta alkol alıp, evine doğru giden Ferhat Saka, tanımadığı Ali Şeker ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Saka, Şeker'e tekme ve yumrukla saldırdı. Yere yığılan Şeker'e pantolonundan çıkardığı kemerle de defalarca vuran Saka, kaçtı. Ali Şeker'in darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şeker, 3 gün sonra hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan Saka, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Duruşmada savunma yapan Ferhat Saka, bir kez daha mahkeme heyetinin karşına bu suç nedeniyle çıkmasının zoruna gittiğini belirterek, "Akli melekelerim yerinde değil. Tanımadığım o kişi bana küfür edip, saldırdı. Kendimi savundum" dedi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, suçun kamera görüntüleri ile sabit olduğunu ve Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporla sanığın cezai ehliyetinin de tam bulunduğunu belirterek, Ferhat Saka'ya bir kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.