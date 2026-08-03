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Tavşanlı'da kamyonla çarpışan otomobil takla attı: 4 yaralı

Tavşanlı'da kamyonla çarpışan otomobil takla attı: 4 yaralı
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KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde, karşı yönden gelen hafriyat kamyonu ile çarpıştıktan sonra takla atarak araziye savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, karşı yönden gelen hafriyat kamyonu ile çarpıştıktan sonra takla atarak araziye savrulan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı - Tunçbilek karayolunun 7'nci kilometresindeki Ekmek Dede mevkisinde meydana geldi. Tunçbilek yönünden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan K.A.C. yönetimindeki 26 ADD 495 plakalı otomobil, şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen R.Y. idaresindeki 06 GD 9647 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, taklalar atarak yol kenarındaki boş araziye savrularak, terk şekilde durabildi. Kazada otomobil sürücüsü K.A.C. ile araçta bulunan Y.T., D.A. ve A.T. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçta sıkışan yaralılar, Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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