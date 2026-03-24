Kars ve Ardahan'da Nevruz Bayramı kutlandı

Kars ve Ardahan'da Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kars'ta tarihi kale çevresinde düzenlenen etkinlikte halk oyunları gösterileri ve geleneksel oyunlar yapıldı. Ardahan'daki kutlamalar ise yürüyüşle başladı ve çeşitli aktivitelerle devam etti.

Kars'ta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce tarihi kale çevresinde düzenlenen etkinlikte, Kafkas ve mahalli halk oyun ekipleri gösteri sundu.

Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötüken Senger, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bayram Yığcı, nevruz ateşini yaktıktan sonra örste demir dövdü.

Yumurta tokuşturma ve halat çekme yarışlarının düzenlendiği etkinlik, halay çekilip ateşin üzerinden atlanmasıyla son buldu.

Ardahan

Ardahan'daki kutlamalar, Valilik önündeki yürüyüşle başladı.

Milli Egemenlik Parkı'nda devam eden kutlamalara katılanlar, örste demir dövüp yumurta tokuşturdu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, yaptığı konuşmada, Nevruz'u her yıl çeşitli etkinliklerle kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirterek, katılım sağlayanlara teşekkür etti.

Nevruz ateşinin yakılmasıyla devam eden kutlamalarda halk oyunları ekibi gösteri yaptı, halk ozanları dinleti sundu.

Program, Vali Mehmet Fatih Çiçekli'nin pilav ikramıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
