Kars'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 13 Yaralı

KARS'ın Susuz ilçesi ile Ardahan 'ı birbirine bağlayan kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle yolcu otobüsü devrildi. Kazada 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

Kaza, Susuz– Ardahan kara yolunda meydana geldi. Ardahan istikametine seyreden yolcu otobüs, kar ve buzlanmanın etkisiyle yoldan çıkarak devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.