Kars'ta mobil sağlık ekipleri Akbaba köyünde sağlık eğitimi verdi

Kars'ta mobil sağlık ekipleri, vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanabilmesi ve koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla köy köy gezerek eğitim verip sağlık kontrolleri gerçekleştiriyor.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan mobil sağlık ekipleri, sağlık ocağı bulunmayan köy ve mezraları ziyaret ederek vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için sahada çalışma yürütüyor.

Köy köy dolaşan ekipler, vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümlerini gerçekleştirmenin yanı sıra gebelik süreci, kronik hastalıklar, kanser ve koruyucu sağlık hizmetleri gibi konularda bilgilendirme yapıyor.

Özellikle yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çekenlerin kontrollerini yerinde gerçekleştiren ekipler, olası sağlık sorunlarının erken fark edilmesini ve vatandaşların ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerine yönlendirilmesini amaçlıyor.

Mobil ekipler, sağlık hizmetlerini vatandaşların ayağına götürerek koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına ve sağlık konusunda farkındalığın artırılmasına katkı sağlıyor.

Kars Merkez Toplum Sağlığı Merkezi eğitim biriminde görevli hemşire Berna Bulut Yılmaz ve beraberindeki ekip, merkeze bağlı Akbaba köyünü ziyaret ederek vatandaşlara çeşitli sağlık konularında bilgi verdi.

"Sağlığımızı koruyalım, geleceğimizi koruyalım"

Hemşire Yılmaz, AA muhabirine, sağlık ekiplerinin kent merkezinin yanı sıra köylerde de vatandaşlara ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Amaçlarının vatandaşlara doğru ve güvenilir sağlık bilgisini doğrudan ulaştırmak olduğunu dile getiren Yılmaz, "Amacımız vatandaşlarımızın yalnızca sağlık kuruluşlarına gelmesini beklemek değil, vatandaşımızın olduğu yerlere giderek doğru, güvenilir bilgiye ulaşılabilir şekilde ulaşmalarını sağlamak ve koruyucu sağlık hizmetlerini doğru şekilde uygulayabilmek. Tüm köylerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığının sunduğu bütün hizmetlerden faydalanabilmeleri için vatandaşları Sağlıklı Hayat Merkezlerimize davetlerimiz oluyor." dedi.

Yılmaz, kadın ve erkeklere yönelik farklı yaş gruplarını kapsayan eğitimler verdiklerini, kadın sağlığı, üreme sağlığı, kronik hastalıklar ve kanser gibi konuların yanı sıra vatandaşların merak ettiği sağlık konularında da bilgilendirme yaptıklarını ifade etti.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde diyetisyen, fizyoterapist, çocuk gelişimci ve sosyal çalışmacı gibi farklı alanlarda hizmet veren personelin bulunduğunu aktaran Yılmaz, sigara bırakma polikliniklerinin de vatandaşlara ücretsiz danışmanlık hizmeti sunduğunu kaydetti.

Yılmaz, saha çalışmalarının eğitimle sınırlı olmadığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza her daim yardımcı olmak için kurumlarımıza davet ediyoruz. Hiçbir zaman bizlerden irtibatları kesmemelerini herhangi bir olası durumda iletişime geçmelerini özellikle belirtiyoruz. O yüzden en üst seviyede yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizler de hastalarımızı takip etmeye çalışıyoruz, gerek SHM'lerde Toplum Sağlığı Merkezi'nde veya aile hekimliklerimizde işbirliğine girerek vatandaşlarımıza bizzat ulaşmaya çalışıyoruz. Sağlığımızı koruyalım, geleceğimizi koruyalım."

"Sağlıkla ilgili her şeyi bize açık ve net anlattılar"

Akbaba köyü sakinlerinden Emine Karahancı, sağlık ekiplerinin köyü ziyaret ederek eğitim vermesinden duyduğu memnuniyeti aktardı.

Sağlıkla ilgili konuların kendilerine açık ve anlaşılır şekilde anlatıldığını belirten Karahancı, "Köyümüze geldiğiniz için teşekkür ederiz. İlginizden ve duyarlılığınızdan dolayı çok sağ olun. Sağlıkla ilgili her şeyi bize açık ve net anlattılar, çok memnunuz." ifadesini kullandı.

Akbaba köyü muhtarı Osman Karahancı da sağlık ekiplerinin köye gelerek vatandaşları bilgilendirmesinin önemli olduğunu söyledi.

Ekiplerin özellikle kadınlara hangi sağlık hizmetlerinden ve hangi birimlerden ücretsiz yararlanabileceklerini anlattığını dile getiren Karahancı, "Bu eğitimi çok kıymetli buluyorum. Köye kadar gelip bize eğitim veriyorlar. Sağlık Bakanlığı ekiplerine köyümüze kadar geldikleri için teşekkür ediyorum. Bu eğitimleri çok faydalı ve yararlı buluyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA