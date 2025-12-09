Kars'ta Kişisel Verileri Hedef Alan 36 Sosyal Medya Hesabına Erişim Engeli
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kişisel verileri hedef alan 36 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi. İncelemeler sonucunda, 29 Telegram grubu, 6 Instagram ve 1 Twitter hesabı tespit edildi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; vatandaşların kişisel bilgilerinin sorgulandığı veya satıldığı değerlendirilen çok sayıda hesap tespit edildi. İncelemede; 'sorgu paneli' adı altında faaliyet yürüttüğü belirlenen 29 Telegram grubu, 6 Instagram hesabı ve 1 X (Twitter) hesabı tespit edildi. Kars Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla hesaplara erişim engeli getirildi.
