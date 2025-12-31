Kars'ta karbonmonoksit gazından etkilenen 4 çocuk tedavi altına alındı
Kars'ın Kağızman ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 4 çocuk başağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri, acil durum bildirimi üzerine köye giderek gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi.
İlçeye bağlı Akdam köyünde sabah saatlerinde bir aile, şiddetli başağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumlarını bildirdi.
İhbar üzerine köye giden sağlık ekipleri, M.T. (5), D.T. (12), N.T. (15) ve M.T'nin (17), sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirledi.
Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.
