Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipi nedeniyle yeniden ulaşıma kapatıldı
Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu yeniden kapanırken, ekipler bölgede çalışmalara başladı.
Kars'taki Kağızman- Ağrı kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yeniden ulaşıma kapatıldı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar ulaşımı aksatıyor.
Dün ulaşıma açılan Kağızman-Ağrı kara yolunda yoğun kar ve tipi etkili oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yeniden ulaşıma kapatılan yolda ekipler çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel