Kağızman-Ağrı kara yolu kar ve tipi nedeniyle yeniden ulaşıma kapatıldı

Güncelleme:
Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kağızman-Ağrı kara yolu yeniden kapanırken, ekipler bölgede çalışmalara başladı.

Kars'taki Kağızman- Ağrı kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yeniden ulaşıma kapatıldı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar ulaşımı aksatıyor.

Dün ulaşıma açılan Kağızman-Ağrı kara yolunda yoğun kar ve tipi etkili oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yeniden ulaşıma kapatılan yolda ekipler çalışma başlattı.

