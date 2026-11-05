Kars'ta düzenlenen Sıfır Atık Çalıştayı 15 masada israf ve atık yönetimini ele aldı

Kars'ta kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve atıkların etkin yönetimi amacıyla "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temasıyla Sıfır Atık Çalıştayı gerçekleştirildi.

Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Rahmi Toktaş, burada yaptığı konuşmada, günümüzde hızla artan tüketim alışkanlıklarının, doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı ve giderek büyüyen atık miktarlarının, çevresel açıdan önemli sorunları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Kaynakların verimli kullanılarak atık oluşumunun en aza indirilmesi ve çevreye duyarlı bir yaşam anlayışının benimsenmesi gerektiğini anlatan Toktaş, "Sıfır atık, yalnızca atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşüme kazandırılmasından ibaret değildir. Aynı zamanda tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmeyi, israfı önlemeyi, doğal kaynakları korumayı, yeniden kullanımı teşvik etmeyi ve sürdürülebilir bir yaşam kültürünü oluşturmayı hedefleyen bütüncül bir yaklaşımdır. Düzenlediğimiz bu çalıştayın temel amacı, toplumun tüm kesimlerinde ve yönetim yapılarında israf, atık ve kaynak verimliliği konularında farkındalığı artırmak, ortak bir dönüşüm bilinci oluşturmak ve yerel deneyimleri ulusal ölçekte bütünleştirmektir." diye konuştu.

Toktaş, çalıştayda oluşturulan tematik masalarda gerçekleştirilen görüşmelerin, paylaşılan fikirlerin ve ortaya konulan çözüm önerilerinin kıymetli olduğunu dile getirerek, "Çevre sorunlarının çözümü yalnızca belirli kurumların veya kişilerin sorumluluğunda değildir. Bu süreç, toplumun tüm kesimlerinin ortak çabasını, duyarlılığını ve kararlılığını gerektirmektedir." dedi.

"Üretimin devamlılığına yönelik çalışmalar yürütüyoruz"

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın da iklim değişikliği, kuraklık, doğal afetler, su kaynaklarının korunması ve çevre kirliliğinin günümüzde tarım ve hayvancılığı doğrudan etkileyen en önemli konular arasında olduğunu belirtti.

Kars'ın sahip olduğu doğal zenginlikler, geniş mera alanları ve hayvancılık potansiyeliyle Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Aydın, "Yaklaşık 418 bin hektar mera varlığımızın korunması ve verimli kullanılması amacıyla mera ıslah ve amenajman çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İl Müdürlüğü olarak iklim ve afet yönetimi kapsamında doğal afetlerden etkilenen üreticilerimizin zarar tespitlerini gerçekleştiriyor, üretimin devamlılığına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Su yönetimi ve sulama verimliliği kapsamında Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarımızla üreticilerimize hizmet sunuyor, su ve toprak kaynaklarının bilinçli kullanımını destekliyoruz. Tarım, gıda ve organik döngü kapsamında hayvansal ve bitkisel üretim atıklarının değerlendirilmesi, organik üretimin geliştirilmesi, yerel ürünlerimizin korunması ve katma değerinin artırılması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz." şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Mehmet Ali Atak'ın da katıldığı programda, Kafkas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Ural ile Belediye Başkan Yardımcısı Tacettin Erdağ da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından oluşturulan 15 masada, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, STK temsilcileri, özel sektör temsilcileri, "İklim, Afet ve Doğa Yönetimi", "Su Yönetimi ve Sulama Verimliliği, Sıfır Atık Mavi-Sucul Ekosistemler", "Denizler ve Kıyılar", "Tarım, Gıda ve Organik Döngü", "Ambalaj, Plastik ve Tek Kullanımlık Ürünler", "Sanayi, Ticaret ve Dönüşüm Ekonomisi", "Tekstil, Mobilya ve Tüketim Malları", Enerji ve Ulaşım Dönüşümü", "Kamusal Alanlar, Parklar, Yapı ve Kentsel Alan Yönetimi", "Turizm, Otelcilik, Hizmet Sektörü ve Etkinlik Yönetimi" gibi konuları ele aldı.

Kaynak: AA