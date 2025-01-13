Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

Beşiktaş Belediye Başkanı gözaltına alındı
DEM Partili Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı

Bir belediyeye daha kayyum atandı! Başkan dahil 5 kişi tutuklandı
DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki

DEM Parti'den belediyeye atanan kayyuma ilk tepki
6 gündür alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Uçaktan çekilen görüntü tüyler ürpertti

Kars'ta Dondurucu Soğuk, Çam Ağaçlarını Dondu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar doğada eşsiz görüntüler oluşturdu. Çam ağaçlarının dallarında buzdan heykeller oluştu. Soğuk hava, bu güzel manzaraları ortaya çıkardı.

Kars'ta soğuk hava etkisini gösterdi: Çam ağaçlarının eşsiz manzarası böyle görüntülendi

Çam ağaçlarında buzdan heykeller oluştu

KARS - Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar, doğada kartpostallık manzaralar oluşturdu. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle, çam ağaçlarının dallarında biriken kar, buz kütlelerine dönüştü.

Doğanın adeta bir sanat eserine dönüştüğü bölgede, ağaçların dallarındaki buz sarkıtları görenleri hayran bıraktı. Şehir merkezine yakın mesire alanları ve ormanlık bölgelerde oluşan bu manzaralar, hem fotoğraf tutkunlarının hem de doğa severlerin ilgisini çekiyor.

Soğuktan ağaçların dallarında buz kütleleri oluştuğunu ifade eden vatandaşlar, "Kars'ta gece eksi 18-20 derecelerde bulunan soğuk hava gündüz de eksi 13-14 derece de seyretmekte gördüğünüz gibi Benliahmet Tren İstasyonu'nda ağaçlar dahi buz durmuş durumda" dedi

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde soğuk havanın etkisini artırarak devam edeceğini belirtirken, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı. Kars'taki benzersiz kış manzarası, doğanın sert şartlarda bile estetik güzellikler ortaya çıkardığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Kars'ta Dondurucu Soğuk, Çam Ağaçlarını Dondu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Güncel
img

Araç içinde yakalanmıştı! "15 yaş küçük sevgili" iddialarına yanıt
img

Dzeko'dan Galatasaray maçı sonrası olay yaratacak paylaşım
img

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

Alevlerin kuşattığı ABD'nin işi zor! Çekilen görüntüye bakar mısınız
Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor

Bütün ülke Altay'ı konuşuyor
Çağla Şıkel'den '15 yaş küçük sevgili' iddialarına olay yanıt

Araç içinde yakalanmıştı! "15 yaş küçük sevgili" iddialarına yanıt
Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes Ancelotti'ye yüklendi

Barcelona Real Madrid'i darmadağın etti! Herkes aynı dertten yakındı
Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi

Tüm çalışanlarına talep ettiği maaşı verdi
Entübe edilen Edip Akbayram'dan yeni haber

Entübe edilen Edip Akbayram'dan yeni haber

Son Dakika Haberleri

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ | AÖF Sınav giriş yerleri belli oldu mu? Sınav giriş yerlerine nasıl bakılır? AÖF finalleri sınav giriş yeri sorgula! Çağla Şıkel'in sevgilisi kim, kaç yaşında? Çağla Şıkel'in kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi kim? Akdeniz Belediyesi hangi parti? Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı mı? 14 Ocak okullar tatil mi? (Valilik açıklaması) Öğretmenler grevde mi? 13 Ocak öğretmenler neden grevde, ne oldu? ABD yangın uydu görüntüsü! Los Angeles'taki yangından öncesi ve sonrası görüntüler… BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Ocak Pazartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 13 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Amerika'daki yangında kaç kişi öldü, son durum ne? ABD'de yangın devam ediyor mu? ABD'de yangın söndü mü? Los Angeles'taki yangında son durum nedir? Aziz İhsan Aktaş kimdir, ne iş yapıyor? Beşiktaş Belediyesi ihale yolsuzluğu soruşturması nedir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.