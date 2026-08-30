Kağızman'da Sel Cep Telefonuyla Böyle Görüntülendi
Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli sağanak sonrası Aydınkavak köyünde aniden gelen sel, cep telefonu kamerasına yansıdı. Köprü altını doldurup yolu kapatan sel, bahçelere zarar verdi; ekipler kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası gelen sel, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kentte günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiliyor.
İlçeye bağlı Aydınkavak köyünde aniden gelen sel cep telefonu kamerasına yansıdı.
Köyden geçen köprünün altı ağaç parçalarıyla doldu, sel yolu kapattı. Sel nedeniyle köydeki bazı bahçeler zarar gördü.
Ekipler sel nedeniyle kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA