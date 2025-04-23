Kars'ta "23 Nisan Fener Alayı" düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yağmurlu havaya rağmen fener alayı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, 29 Eylül İlkokulunun düzenlediği fener alayına veliler ve öğrenciler yoğun katılım sağladı.

Yağışlı havada Hükümet Konağı önünde öğrencilerden oluşan bando takımı eşliğinde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Meydanı'nda tamamlandı.

Okul Müdürü Gülten Alkan, burada yaptığı konuşmada, fener alayıyla hem milletin egemenliğini selamladıklarını hem de Atatürk'ün bıraktığı bu kutsal emaneti sonsuza dek yaşatma kararlılığını göstermeye çalıştıklarını belirtti.

Yürüyüşe, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, kurum amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı.