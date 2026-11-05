Kars Sarıkamış ile Ağrı'da yüksek kesimlerde kar etkili oldu, zirveler beyaza büründü

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Kars'ın Sarıkamış ilçesi ile Ağrı'nın yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar etkili oldu.

İlçede iki gündür etkili olan ve gece aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 2 bin 634 rakımlı zirvesi, 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları ile Ağbaba Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.

Vatandaşlar, buz tutmuş araba camlarını kazıyarak temizledi.

Süleyman Koç, AA muhabirine, havaların soğuduğunu belirterek, "Gece yağan yağmurun ardından yüksek kesimlere, kayak tesislerimize kar yağdı. Kar yağması bekleniyor, artık kışa hazırlık başladı." dedi.

Ağrı

Ağrı'da da yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Kentin çevresindeki dağlar karla beyaza büründü.

Kaynak: AA