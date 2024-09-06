Kars Müftülüğünden Amasya'ya atanan Hamza Bayram göreve başladı
Kars Müftülüğünü 2022'den bu yana sürdüren Hamza Bayram, Amasya'ya atandı ve görevine başladı. Bayram, Kars'ta geçirdiği güzel ve verimli zamanların ardından Amasya'da olmaktan mutlu olduğunu belirtti. Evli ve 3 çocuk babası olan Bayram, yeni görevine hazır olduğunu ifade etti.
Kars Müftülüğünden Amasya'ya atanan Hamza Bayram, göreve başladı.
Bayram, gazetecilere, Kars'ta çok güzel ve verimli zamanlarının geçtiğini, Amasya'da olmaktan dolayı da mutlu olduğunu söyledi.
Kars Müftülüğünü 2022'den bu yana sürdüren Bayram, evli ve 3 babasıdır.