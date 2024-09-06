Kars Müftülüğünden Amasya'ya atanan Hamza Bayram, göreve başladı.

Bayram, gazetecilere, Kars'ta çok güzel ve verimli zamanlarının geçtiğini, Amasya'da olmaktan dolayı da mutlu olduğunu söyledi.

Kars Müftülüğünü 2022'den bu yana sürdüren Bayram, evli ve 3 babasıdır.