Kars'ın doğası Yusufçuk böcekleriyle renklendi

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesi, yağmurların ardından Yusufçuk böcekleriyle renklendi.

Sulak alanların ve derelerin bulunduğu 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi, Çamaşır Dere, Suludere ve Acısu bölgesinde ortaya çıkan kırmızı, mavi ve mor renkli Yusufçuklar, doğayı renklendirdi.

Yağmurların ardından güneşin açmasıyla doğada daha çok görülmeye başlayan rengarenk Yusufçuklar, hem doğaya güzellik katıyor hem de tarıma zararlı canlılar ile beslendikleri için doğal dengenin sağlanmasına büyük katkı sağlıyor.

Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Sarıkamış'ta yaz yağmurlarından sonra Yusufçukların görsel bir şölen sunduğunu söyledi.

Çoban, Yusufçukların tarım dostu olduğunu belirterek, "Yusufçuklar, tarım dostu canlılar inanlara zararı yok. Çok iyi bir görüş açıları var, etrafta gezerek küçük böcek ve canlılarla besleniyor. Aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin en önemli unsurlarından bir tanesidir. Çünkü özellikle üreme dönemlerinde temiz su kaynaklarını bularak burada ürüyorlar." dedi.

Kaynak: AA