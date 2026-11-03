Kars Digor'da sosyal deneyde çöpü alan 1'inci sınıf öğrencisi belgeyle ödüllendirildi

KARS'ın Digor ilçesindeki Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, yerde gördüğü çöpü alarak çöp kutusuna atan 1'inci sınıf öğrencisi Yunus Canpolat, Çevre Dostu Davranış Belgesi ile ödüllendirildi.

Digor'daki Atatürk İlkokulu'nda çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk deneyi gerçekleştirildi. 130 öğrencisi ve 12 öğretmeni bulunan okuldaki deneye, Okul Müdürü A. Güneş Avcı ile Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi Okul Koordinatörü Ebru Koçin Kurtulan öncülük etti. Ebru Koçin Kurtulan tarafından okul koridoruna bırakılan çöpe öğrencilerin gösterdiği tepkiler güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal deneyde, 1'inci sınıf öğrencisi Yunus Canpolat, yerde gördüğü çöpü alarak çöp kutusuna attı. Koridorda oynayan arkadaşlarının aksine çöpü olarak farkındalık gösteren Yunus Canpolat için okulda tören düzenlendi. Digor İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Kutay, Yunus'u tebrik ederek 'Çevre Dostu Davranış Belgesi' verdi. Yunus, arkadaşlarının da katıldığı törende 'Temiz çevre kahramanı' ilan edildi.

'ÖĞRENCİMİZİ TEBRİK EDİYORUZ'

ÇEDES Projesinin Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle başlatıldığını belirten Digor İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Kutay, amacın öğrencilerin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini, benimsemelerini ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak olduğunu söyledi. Okul idareci ve öğretmenlerinin güzel bir sosyal deney gerçekleştirildiğini ifade eden Kutay, "Öğrencimiz, yerde gördüğü çöpü alarak çöp kutusuna attı ve bu davranışıyla önemli bir farkındalık oluşturdu. Duyarlı davranışından dolayı öğrencimize teşekkür ediyoruz" dedi.

'ANNEM BANA ÖĞÜT VERİRDİ'

Yunus Canpolat ise "Zil çaldı, dışarı çıktım. Çöpü alarak çöp kutusuna attım. Annem bana okulda çöp gördüğüm zaman çöp kutusuna atmamı tembihlerdi. Çevremizi temiz tutalım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı