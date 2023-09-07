Kars Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Giyecek ve Ayakkabı Yardımı Yaptı

Kars Belediye Başkanlığı'nın sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara giyecek ve ayakkabı yardımı yapıldı. Yardımlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) işbirliğiyle Toplumsal Dayanışma Mağazası'nda randevu usulüne göre verilmeye devam ediyor.

Kars Belediye Başkanlığı'nca ihtiyaç sahibi vatandaşlara giyecek ve ayakkabı yardımı yapıldı.

Vali/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın yakından takip ettiği ve ilgili birimin çalışmaları doğrultusunda kış öncesi ihtiyaç sahibi vatandaşların eksiklikleri tek tek gideriliyor.

Kars Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda devam eden çalışmalarla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) işbirliğinde belirlenen aileler için belediyece her yaş ve gruptan temin edilen yeni kıyafet ve ayakkabı yardımları Toplumsal Dayanışma Mağazası'nda randevu usulüne göre verilmeye devam ediyor. Giyecek ve ayakkabı yardımlarını alan vatandaşları ise mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Konuyla ilgili olarak Kars Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Belediyemizce ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan sosyal yardım faaliyetlerimiz aralıksız devam edecektir" denildi. - KARS