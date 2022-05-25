Kars baharda "kara kış"ı yaşıyor - Haberler

Kars baharda "kara kış"ı yaşıyor
AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Karlı dağlar Sarıçam ormanları Kayak merkezi Doğa fotoğrafçısı Turhan Kocaş'ın konuşması Keklik vadisi Kar altında kalan laleler İlçe merkezinde karla kaplanan otomobil İlçe merkezinde karla kaplanan yerlerKARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesi dün başlayan aralıklarla etkili olan kar yağışıyla...
Karlı dağlar
Sarıçam ormanları
Kayak merkezi
Doğa fotoğrafçısı Turhan Kocaş'ın konuşması
Keklik vadisi
Kar altında kalan laleler
İlçe merkezinde karla kaplanan otomobil
İlçe merkezinde karla kaplanan yerler
KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesi dün başlayan aralıklarla etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
AA / Hüseyin Demirci - Güncel