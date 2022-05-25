Kars baharda "kara kış"ı yaşıyor - Haberler

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Kars baharda "kara kış"ı yaşıyor

AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Karlı dağlar Sarıçam ormanları Kayak merkezi Doğa fotoğrafçısı Turhan Kocaş'ın konuşması Keklik vadisi Kar altında kalan laleler İlçe merkezinde karla kaplanan otomobil İlçe merkezinde karla kaplanan yerlerKARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesi dün başlayan aralıklarla etkili olan kar yağışıyla...

Karlı dağlar

Sarıçam ormanları

Kayak merkezi

Doğa fotoğrafçısı Turhan Kocaş'ın konuşması

Keklik vadisi

Kar altında kalan laleler

İlçe merkezinde karla kaplanan otomobil

İlçe merkezinde karla kaplanan yerler

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesi dün başlayan aralıklarla etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Hisarcık, Sarıçam, Kars, kar, Güncel, Haberler

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