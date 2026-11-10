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Kars Arpaçay'da 2 öğrencisi ve 1 öğretmeni olan köy okulunda Atatürk anıldı

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Kars Arpaçay'da 2 öğrencisi ve 1 öğretmeni olan köy okulunda Atatürk anıldı
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Kars Arpaçay'daki Çanaksu köyünde 2 öğrencisi ve 1 öğretmeni bulunan Vali Kemal Öztürk İlkokulu'nda Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde anıldı. Törende saat 09.05'te sirenlerle bahçeye çıkıldı; bayrak indirildi, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Çanaksu köyünde 2 öğrencisi ve 1 öğretmeni bulunan Vali Kemal Öztürk İlkokulu'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Arpaçay ilçesinde, Çıldır Gölü kıyısındaki Çanaksu köyünde bulunan Vali Kemal Öztürk İlkokulu'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi. Köy okulunda görev yapan öğretmen Rümeysa Karahan, öğrencileri Poyraz Avcı ve Meryem Topçu ile birlikte Atatürk'ü andı.

Ders sırasında saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla öğretmen Karahan ve 2 öğrencisi okul bahçesine çıktı. Bir öğrenci göndere çekili bayrağı indirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra öğrenciler sınıflarına dönerek derslerine devam etti.

'ATAM SENİ HİÇ GÖRMEDİM AMA ÇOK SEVİYORUM'

3'üncü sınıf öğrencisi Poyraz Avcı, Atatürk'e duyduğu sevgiyi dile getirerek Anıtkabir'i ziyaret etmek istediğini söyledi. Avcı, "Atatürk saat 9'u 5 geçe gözlerini hayata yumdu. Onu çok özledim, Anıtkabir'e çok gitmek istiyorum. Atam seni hiç görmedim ama seni çok seviyorum" dedi.

'AÇTIĞIN YOLDA DURMADAN İLERLEYECEĞİME SÖZ VERİYORUM'

4'üncü sınıf öğrencisi Meryem Topçu ise Atatürk'ün çocuklara verdiği öneme dikkat çekerek, "Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bize dünyanın ilk çocuk bayramını hediye etti. Bu yüzden onu çok seviyorum. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan ilerleyeceğime söz veriyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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