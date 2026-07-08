Haberler

Mgm: Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı Çevrelerinde Yer Yer Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Ayrıca Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

MGM'nin tahminlerine göre, yurdun güney ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, Edirne, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçecek.

Öte yandan MGM'den yapılan açıklamada, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı

Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yataklarında kurşun yağmuruna tutuldular

Yataklarında Kurşun Yağmuruna Tutuldular
Filenin Sultanları Polanya'yı devirdi

Filenin Sultanları Japonya'da 7. galibiyetini aldı
ABD'nin İran'daki okul saldırısında şok iddia: 'Raporlar dikkate alınmadı'

ABD'nin İran'daki okul saldırısında şok iddia
Alkol aldıktan sonra nehre düşen şahıs öldü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Alkol aldıktan sonra nehre düştü: Hayatını kaybetti
NATO'da tarihi karar! Avrupa, ABD'siz 50 milyar dolarlık dev silah programı başlatıyor

NATO'da deprem! Milyarlarca dolarlık karar tüm dengeleri değiştirecek
Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest: Türkiye çıtayı ulaşılamayacak bir seviyeye çıkardı

Zirve için gelen yabancı gazeteciler mest! Yaptıkları yoruma bakın
Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

İşte çeyrek finaldeki 4 dev maç!