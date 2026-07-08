Mgm: Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı Çevrelerinde Yer Yer Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

MGM'nin tahminlerine göre, yurdun güney ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, Edirne, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Ordu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanaklı geçecek.

Öte yandan MGM'den yapılan açıklamada, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

Kaynak: ANKA