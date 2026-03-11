Karlıova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sudurağı köyündeki Şehitlik Abidesi'ne çelenk sunulmasıyla başlayan törende, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Törene katılan Kaymakam Abdulselam Bıçak, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra İlçe Halk Kütüphanesi'nde devam eden programda, öğrenciler, günün anlam ve önemine binaen şiirler okudu ve gösteriler yaptı.

Törene, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, askeri erkan, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.