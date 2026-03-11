Haberler

Karlıova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

Karlıova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'ün Karlıova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sudurağı köyündeki Şehitlik Abidesi'ne çelenk sunulmasıyla başlayan törende, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu ve tören mangası tarafından saygı atışı yapıldı.

Törene katılan Kaymakam Abdulselam Bıçak, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra İlçe Halk Kütüphanesi'nde devam eden programda, öğrenciler, günün anlam ve önemine binaen şiirler okudu ve gösteriler yaptı.

Törene, Belediye Başkanı Veysi Bingöl, askeri erkan, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Bülent Temiz
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum

Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! İstedikleri şeyi ilk kez o açıkladı
İran, 2026 Dünya Kupası'ndan çekildi

İran, 2026 Dünya Kupası için kararını verdi!