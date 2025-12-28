Bingöl'de 20 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Karlıova ilçe merkezinde biriken karlar ise belediye ekipleri tarafından kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor. Soğuk havayla birlikte Kale Sulama Göleti donarken, karla mücadele ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

KARAYOLLARI TRAFİĞE AÇILDI

Valilikten yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün akşam saatlerinde TIR trafiğine kapatılan Bingöl–Erzurum Devlet Yolu'nun 0-88'inci kilometreleri, Bingöl–Elazığ Devlet Yolu'nun 0-51'inci kilometreleri, Bingöl–Diyarbakır Devlet Yolu'nun 0-31'inci kilometreleri ile Bingöl–Muş Devlet Yolu'nun 0-61'inci kilometrelerinin yeniden trafiğe açıldığı belirtildi.